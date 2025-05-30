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Продажа домов с террасой в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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10 объектов найдено
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$322,009
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Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Премиум-класс дом в Бенидорме, 3 спальни, площадь 298 м2 - TZ7350 3 спальни, 2 ванные комнат…
$1,49 млн
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Дом 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
В одном из лучших мест Коста Бланки, всего в 150 метрах от пляжа Параисо и бухты Болну, буде…
$485,491
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Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивая вилла в Бенидорме, до моря 600 м - TZ119502 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$1,36 млн
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Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$637,221
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Вилла в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
$1,09 млн
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Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Фантастический двухэтажный таунхаус в закрытом жилом комплексе с общим садом и бассейном, вс…
$659,435
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Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$376,503
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Дом 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
В одном из лучших мест Коста Бланки, всего в 150 метрах от пляжа Параисо и бухты Болну, буде…
$420,098
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Вилла в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
A fantastic Villa in Villajoyosa. This villa is in a very desirable neighborhood in Villaj…
$756,782
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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