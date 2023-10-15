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Дома с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

виллы
33
бунгало
8
таунхаусы
11
20 объектов найдено
Вилла 3 спальни у моря, с ванной, с личным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни у моря, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
€685,000
Дом 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
€595,000
Дом 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
€450,000
Дом 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Предлагаем суперсовременную виллу в красивом жилом комплексе в Финестрате.Комплекс закрытого…
€675,000
Дом 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Представляем потрясающую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате.Комплекс …
€520,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
€1,10 млн
Дом 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла на побережье Средиземного моря в элитном районе Sierra CortinaВилла площадью …
€655,000
Дом 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Уютная вилла на побережье Средиземного моря в Sierra CortinaВилла площадью 276,86 кв. м., с …
€645,000
Дом 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Количество этажей 3
Новая вилла в элитном районе Sierra Cortina Вилла площадью 276,86 кв. м., с собственным уча…
€669,000
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
В одном из лучших мест Коста Бланки, всего в 150 метрах от пляжа Параисо и бухты Болну, буде…
€424,000
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
В одном из лучших мест Коста Бланки, всего в 150 метрах от пляжа Параисо и бухты Болну, буде…
€490,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€650,000
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 208 м²
Вилла в Финестрате, к клубам для гольфа 4400 м - PG1110244 5 спален, 4 ванные комнаты. Ковро…
€640,640
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
VIP Class VIlla in Finestrat - PG1110240 5 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь коврика: 217 м…
€654,974
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
€294,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
€312,500
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
€485,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€325,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€380,000
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Продаётся уютный дом с панорамным видом на море в Испании, Коста Бланка, Аликанте. Дом пос…
€530,000
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