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Испания
Жилая
la Vila Joiosa Villajoyosa
Дома
Дома с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
виллы
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20 объектов найдено
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Вилла 3 спальни у моря, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
150 м²
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
€685,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
150 м²
1
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
€595,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
2
108 м²
1
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
€450,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
117 м²
2
Предлагаем суперсовременную виллу в красивом жилом комплексе в Финестрате.Комплекс закрытого…
€675,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
117 м²
2
Представляем потрясающую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате.Комплекс …
€520,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
5
356 м²
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
276 м²
3
Шикарная вилла на побережье Средиземного моря в элитном районе Sierra CortinaВилла площадью …
€655,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
276 м²
3
Уютная вилла на побережье Средиземного моря в Sierra CortinaВилла площадью 276,86 кв. м., с …
€645,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
277 м²
3
Новая вилла в элитном районе Sierra Cortina Вилла площадью 276,86 кв. м., с собственным уча…
€669,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
75 м²
В одном из лучших мест Коста Бланки, всего в 150 метрах от пляжа Параисо и бухты Болну, буде…
€424,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
148 м²
В одном из лучших мест Коста Бланки, всего в 150 метрах от пляжа Параисо и бухты Болну, буде…
€490,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5
4
208 м²
Вилла в Финестрате, к клубам для гольфа 4400 м - PG1110244 5 спален, 4 ванные комнаты. Ковро…
€640,640
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5
4
217 м²
VIP Class VIlla in Finestrat - PG1110240 5 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь коврика: 217 м…
€654,974
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
3
80 м²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
€294,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
3
85 м²
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
€312,500
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
133 м²
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
€485,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
3
98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€325,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€380,000
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Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
Продаётся уютный дом с панорамным видом на море в Испании, Коста Бланка, Аликанте. Дом пос…
€530,000
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