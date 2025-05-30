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Продажа домов с садом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

виллы
9
бунгало
4
таунхаусы
8
5 объектов найдено
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$322,009
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Дом 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
В одном из лучших мест Коста Бланки, всего в 150 метрах от пляжа Параисо и бухты Болну, буде…
$485,491
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Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$637,221
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Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Фантастический двухэтажный таунхаус в закрытом жилом комплексе с общим садом и бассейном, вс…
$659,435
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Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$376,503
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