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Квартиры с террасой в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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47 объектов найдено
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается хорошая квартира в Кала де Вильяхойоса в непосредственной близости от великолепног…
$249,989
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Penthouses 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
$697,890
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Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Роскошные пентхаусы с 3 спальнями на берегу моря в Вильяхойосе, недалеко от Бенидорма. Прост…
$671,494
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Квартира 1 спальня в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Строительство в Villajoyosa. Здания Azure в Вильяхойосе, есть пять квартир. Размер и цена ва…
$356,537
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ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Дуплекс и пентхаусы первой линии моря, Аликанте. Уникальная природная среда для знакомства с…
$457,990
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Arena Allonbay Residencial это двенадцать эксклюзивных квартир с шикарным видом на море, рас…
$832,270
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartment 200 meters from the beach in Cala de Finestrat, Costa Blanca, with 2 bedrooms, 2 b…
$228,995
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Квартира 6 спален в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 6 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 169 м²
Двухуровневый пентхаус в Вильяхойосе с лучшим видом на море в престижном жилом комплексе.  …
$734,730
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новое строительство в эксклюзивном жилом районе в символическом городе Вильяхойоса. Современ…
$319,341
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
В La Cala de Villajoyosa есть эксклюзивный пентхаус на продажу с непревзойденным видом. Это …
$496,531
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Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Строительство в Villajoyosa. Аура зданий в Вильяхойосе, есть только две квартиры. Это две сп…
$813,574
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Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Новые квартиры у моря Вила Парк состоит из 148 квартир, с 1 и 2 спальнями, с отличным качес…
$198,159
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Дуплекс и пентхаусы первой линии моря, Аликанте. Уникальная природная среда для знакомства с…
$818,930
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Квартира 1 спальня в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа, в север…
$191,224
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ЦЕНТРЕ ВИЛЬЯХОЙОСЫ Новый комплекс апартаментов в самом центре Вилья…
$431,344
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира расположена в тихом и семейном районе. Пляж Параисо. Рядом с Вильяхойосой, где у на…
$172,400
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Apartments 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
$432,910
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Apartments in Villajoyosa, Alicante, Costa Blanca This residential has 2 and 3 bedroom flats…
$277,411
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа, в север…
$384,429
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Квартира 1 спальня в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Seafront apartmentsin Villajoyosa, Costa Blanca A unique natural environment to experience t…
$305,327
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ ЖИЗНЬ У МОРЯ Новое жилое здани…
$468,334
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Жилой комплекс, 25 квартир с видом на пляж Жилой крмплекс квартир, пентхаусов на пе…
$974,315
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа, в север…
$302,193
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Apartments in Villajoyosa, Alicante, Costa Blanca This residential has 2 and 3 bedroom flats…
$217,000
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартаменты на берегу моря в Вильяхойосе, Коста Бланка Уникальная природная среда для знаком…
$494,520
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
80 домов, открытых для света Средиземноморья  Частная урбанизация таунхаусов, квартир, пе…
$693,201
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Небольшая квартира в Villajoyosa. Квартира состоит из 2 спален, одна с частной ванной комнат…
$319,121
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ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новые квартиры у моря Вила Парк состоит из 148 квартир, с 1 и 2 спальнями, с отличным качес…
$179,334
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ВИЛЬЯХОЙОСА РЯДОМ С МОРЕМ Новый жилой район с 32 квартирами с 2 и 3 спальня…
$199,176
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новый жилой комплекс на первой линии одного из самых красивых пляжей в Villajoyosa, на Costa…
$433,384
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