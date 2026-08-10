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Квартиры и апартаменты с бассейном в Вильяхойосе, Испания

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12 объектов найдено
Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 102 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$445,281
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 8
Очаровательная большая квартира на первом этаже с частной террасой, общественным бассейном и…
$535,383
НДС
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 201 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$738,319
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TekceTekce
Пентхаус 5 комнат в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 5 комнат
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 8/8
Роскошный просторный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на м…
$744,881
НДС
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Квартира в Вильяхойоса, Испания
Квартира
Вильяхойоса, Испания
Площадь 114 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$447,570
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 128 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$555,170
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 107 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$440,702
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Квартира 3 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 8
Красивая квартира на первом этаже с отапливаемым общественным бассейном и спортзалом, всего …
$389,898
НДС
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Квартира в Вильяхойоса, Испания
Квартира
Вильяхойоса, Испания
Площадь 127 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$503,660
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Квартира в Вильяхойоса, Испания
Квартира
Вильяхойоса, Испания
Площадь 243 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$555,170
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/8
Роскошная просторная квартира с большой террасой и видом на море, подогреваемым бассейном и …
$439,871
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Пентхаус 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Этаж 8/8
Современный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на море, подо…
$727,423
НДС
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