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Квартиры с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
€305,900
Квартира 2 спальни с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Площадь 176 м²
Дуплекс G 176 м2- терраса 78 m2 385.000 €Этот современный двухуровневый пентхаус, являющийс…
€385,000
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