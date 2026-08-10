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Квартиры на берегу моря в Вильяхойосе, Испания

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10 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 5 комнат
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 8/8
Роскошный просторный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на м…
$744,881
НДС
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в Вильяхойосе в проекте с бассейном на крыше Современные кварт…
$749,542
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Квартира 3 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в Вильяхойосе в проекте с бассейном на крыше Современные кварт…
$488,932
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Квартиры с 3 спальнями и видом на море, с общим бассейном в Вильяхойосе Вильяхойоса — очаров…
$587,427
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Пентхаус 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 128 м²
Эксклюзивная квартира с 2 спальнями на берегу моря в Вильяхойосе, Коста-Бланка Вильяхойоса —…
$1,75 млн
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/8
Роскошная просторная квартира с большой террасой и видом на море, подогреваемым бассейном и …
$439,871
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Этаж 8/8
Современный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на море, подо…
$727,423
НДС
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Эксклюзивная квартира с 2 спальнями на берегу моря в Вильяхойосе, Коста-Бланка Вильяхойоса —…
$586,681
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Квартира 3 спальни в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 спальни
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
$256,256
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Квартира 2 спальни в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 спальни
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
$218,091
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