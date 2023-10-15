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Квартиры с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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65 объектов найдено
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartment 200 meters from the beach in Cala de Finestrat, Costa Blanca, with 2 bedrooms, 2 b…
€210,000
Квартира 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/4
Представляем новые апартаменты на побережье Коста Бланка в городе Вильяхойоса.Вильяхойоса - …
€240,000
Квартира 2 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/4
Представляем новые апартаменты на побережье Коста Бланка в городе Вильяхойоса.Вильяхойоса - …
€200,000
Квартира 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
Представляем новые апартаменты на побережье Коста Бланка в городе Вильяхойоса.Вильяхойоса - …
€134,900
Квартира 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
Представляем новые апартаменты на побережье Коста Бланка в городе Вильяхойоса.Вильяхойоса - …
€123,350
Квартира 2 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Представляем отличную квартиру в 300 метрах от пляжа Ла Кала де Финестрат, расположенную в з…
€189,000
Квартира 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Представляем отличный трехуровневый пентхаус в Бенидорме, район Ла Кала де Вильяйохоса, расп…
€275,000
Квартира 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 1/3
Представляем апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
€621,000
Квартира 2 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Представляем современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса…
€487,000
Квартира 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 1/3
Представляем современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса…
€575,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…
€390,000
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Пентхаусы в 100 метрах от моря, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная ур…
€633,500
Квартира 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 3/4
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
€923,000
Квартира 2 спальни с видом на море, у моря, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, у моря, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
€200,000
Квартира 3 спальни с видом на море, у моря, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, у моря, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
€235,000
Квартира 2 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Представляем вам новые апартаменты в урбанизации закрытого типа с видом на море. Квартира ра…
€182,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 86 м²
Duplex apartments on the beachfront in Villajoyosa, Alicante. Magnificent luxury apartments …
€850,000
Квартира 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 4/7
В продаже новая квартира в уникальном жилом комплексе в городе Вильяхойоса.На территории ком…
€505,000
Квартира 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Эксклюзивная квартира в Вильяхойоса с потрясающим видом на море.Квартира на первом этаже общ…
€449,000
Квартира 2 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/3
Квартира в прибрежном городе Агиласе, в 300 метрах от моря.Находиться в уникальном жилом ком…
€305,000
Квартира 3 спальни у моря в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/3
Квартира в прибрежном городе Агиласе, в 300 метрах от моря.Находиться в уникальном жилом ком…
€310,000
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€225,000
Квартира 2 спальни с ванной, с общественным бассейном, с White goods в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с ванной, с общественным бассейном, с White goods
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€175,000
Квартира 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€185,000
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€220,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартаменты на берегу моря в Вильяхойосе, Коста Бланка Уникальная природная среда для знаком…
€449,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Новые квартиры у моря Вила Парк состоит из 148 квартир, с 1 и 2 спальнями, с отличным качес…
€200,000
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Дуплекс и пентхаусы первой линии моря, Аликанте. Уникальная природная среда для знакомства с…
€385,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
La Cala de Finestrat - единственный пляж в муниципалитете Финестрат, расположенный в 3 км от…
€210,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира расположена в тихом и семейном районе. Пляж Параисо. Рядом с Вильяхойосой, где у на…
€173,250
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