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Квартиры с садом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается хорошая квартира в Кала де Вильяхойоса в непосредственной близости от великолепног…
$249,989
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$183,298
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
80 домов, открытых для света Средиземноморья  Частная урбанизация таунхаусов, квартир, пе…
$693,201
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
КВАРТИРА В КВАРТИРЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА Фантастическая квартира на первом этаже в жилом районе с…
$453,261
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
$222,929
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