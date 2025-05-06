Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. la Vila Joiosa Villajoyosa
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

пентхаусы
37
однокомнатные
25
двухкомнатные
111
трехкомнатные
116
Квартира Удалить
Очистить
17 объектов найдено
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается хорошая квартира в Кала де Вильяхойоса в непосредственной близости от великолепног…
$249,989
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 1 спальня в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Строительство в Villajoyosa. Здания Azure в Вильяхойосе, есть пять квартир. Размер и цена ва…
$356,537
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Дуплекс и пентхаусы первой линии моря, Аликанте. Уникальная природная среда для знакомства с…
$457,990
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
В La Cala de Villajoyosa есть эксклюзивный пентхаус на продажу с непревзойденным видом. Это …
$496,531
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Строительство в Villajoyosa. Аура зданий в Вильяхойосе, есть только две квартиры. Это две сп…
$813,574
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Дуплекс и пентхаусы первой линии моря, Аликанте. Уникальная природная среда для знакомства с…
$818,930
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Apartments in Villajoyosa, Alicante, Costa Blanca This residential has 2 and 3 bedroom flats…
$277,411
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Seafront apartmentsin Villajoyosa, Costa Blanca A unique natural environment to experience t…
$305,327
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Apartments in Villajoyosa, Alicante, Costa Blanca This residential has 2 and 3 bedroom flats…
$217,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартаменты на берегу моря в Вильяхойосе, Коста Бланка Уникальная природная среда для знаком…
$494,520
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Небольшая квартира в Villajoyosa. Квартира состоит из 2 спален, одна с частной ванной комнат…
$319,121
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Beautiful apartment with 2 bedrooms and two bathrooms within walking distance of the beach, …
$430,114
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эксклюзивный жилой комплекс в Вильяхойосе, Коста Бланка, Аликанте. В одном из анклавов высше…
$539,774
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комфортабельные апартаменты в Benidorm, 3 спальни, 130 м2 - TZ118538 3 спальни, 3 ванные ком…
$1,06 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 86 м²
Duplex apartments on the beachfront in Villajoyosa, Alicante. Magnificent luxury apartments …
$937,790
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Beautiful new residential complex under construction in Villajoyosa. Just 500 m2 from Playa …
$408,336
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Beautiful new residential complex under construction in Villajoyosa. Just 500 m2 from Playa …
$392,002
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Realting.com
Перейти