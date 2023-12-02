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Отели в Рекена-Утьель, Испания

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2 объекта найдено
Отель 8 спален с патио в Рекена-Утьель, Испания
Отель 8 спален с патио
Рекена-Утьель, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 410 м²
На продажу выставлен магазин на первом этаже площадью 70 кв.м., расположенный в самом центре…
€295,000
в месяц
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Отель 14 спален в Requena, Испания
Отель 14 спален
Requena, Испания
Количество спален 14
Площадь 500 м²
Этот небольшой пленительный отель в стиле кантри расположен в районе старинного города Reque…
€750,000
в месяц
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