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Отели в la Plana Alta, Испания

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sierra Engarceran, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sierra Engarceran, Испания
Площадь 6 350 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на первой линии моря в Испании, 120 номеров, 6,0 млн. Евро. Отель р…
€6,00 млн
Отель 10 спален в Vilafames, Испания
Отель 10 спален
Vilafames, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 900 м²
Отель-Бутик, старинный особняк семнадцатого века, расположенный в средневековом части города…
€1,50 млн
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