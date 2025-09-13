Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. La Orotava
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Продажа домов с видом на горы в La Orotava, Испания

1 объект найдено
Вилла в La Orotava, Испания
Вилла
La Orotava, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Ищете спокойное жильё в одном из самых красивых уголков Тенерифе? Этот просторный дом, распо…
$408,088
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
