Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. la Nucia
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в la Nucia, Испания

Вилла Удалить
Очистить
30 объектов найдено
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
This villa is perfectly ready to move in. Mediterranean design and with beautiful sea and mo…
$590,830
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Cовременный дом в тихом районе города Ла Нусия. Расположен всего в 2 минутах от знаменитого …
$514,584
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
A very nice spanish villa in La Nucia. The Villa is located in the urbanisation Bello …
$430,114
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Вы влюбитесь в этот дом. Большие солнечные пространства, красивые растения вокруг дома, вид …
$431,622
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Урбанизация огорожена по периметру, для вашего спокойствия и безопасности. С дорогами и общи…
$405,594
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Эта новостройка состоит из нескольких вилл с отдельными участками от 204 м2 до 288 м2.   Дом…
$494,521
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Красивая вилла на продажу расположена в тихом районе Ла-Нусия, всего в нескольких минутах ез…
$586,715
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Великолепная независимая вилла с большим участком 670 м2 с красивым садом и частным бассейно…
$515,126
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Просторная вилла в тихой урбанизации недалеко от Альтеи и Ла Нусии с прекрасным видом на мор…
$488,014
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Мы представляем вам эту красивую, недавно построенную роскошную виллу в Ла-Нусия, эксклюзивн…
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Вилла  в тихом, престижном  районе города Ла Нусия. 10 мин на машине к пляжу. Прекрасные вид…
$595,378
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
The NOA GARDEN residential complex, located in the Coblanca area of Benidorm, consists of 9 …
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 305 м²
Окруженный красивой природой и видом на Средиземное море и горы. Расположен на границе Альте…
$536,816
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Welcome to a modern villa complex in the center of La Nucia, but located in quiet surroundin…
$555,337
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Вилла расположена в очень тихом районе Ла-Нусия, где всегда очень солнечно, так как находитс…
$488,014
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 366 м²
Дом находится в хорошем состоянии и предлагает хорошие возможности для использования в качес…
$595,378
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
A stunning brand new villa located in La Nucia. It is ideally located in a quiet, sunny ar…
$675,115
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Villa with three bedrooms and two full bathrooms. Large living room with access to terrace. …
$453,150
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Very nice villa with two totally separated guest apartments. The property has in totally 21…
$843,894
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 288 м²
Here we have a great villa located in La Nucia. The villa is situated between La Nucia and…
$430,114
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Здесь мы видим двухэтажную виллу в Ла-Нусия. Сам дом расположен на двух этажах. На первом э…
$486,795
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Эта красивая вилла расположена в очень популярном районе Bello Horizonte в Ла-Нусии. В этой …
$890,583
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 370 м²
Собственность была построена в очень хорошем качестве и очаровывает своими просторными и све…
$540,069
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Individual villas in Polop, Alicante, Costa Blanca Surrounded by pine trees and guarded by M…
$539,774
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 509 м²
Снижена цена для срочной продажи!!!!! Ранее стоил 370 тыс евро. Просторный двухэтажный дом, …
$324,258
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Это фантастическая вилла с потрясающим видом в Ла-Нусия. У нас есть вилла со всем на одном э…
$511,680
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Красивая испанская вилла в Ла-Нусия. Вилла полностью на первом этаже. В первую очередь зал т…
$441,741
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Строится новая вилла в Bello Horizonte La Nucia. Здесь вы найдете большой входной зал и гост…
$1,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 894 м²
Уникальный объект, состоящий из трех полуотдельных домов в Ла-Нусии. Общая площадь этого уча…
$1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Красивая и просторная вилла в средиземноморском стиле, расположенная в Коломе, тихом районе …
$563,928
Оставить заявку
Realting.com
Перейти