Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. la Nucia
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в la Nucia, Испания

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в la Nucia, Испания
Таунхаус
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Фантастический семейный дом в Ла-Нусия с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами, полностью отре…
$417,424
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти