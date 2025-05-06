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Продажа домов с садом в la Nucia, Испания

виллы
58
таунхаусы
6
3 объекта найдено
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Эта новостройка состоит из нескольких вилл с отдельными участками от 204 м2 до 288 м2.   Дом…
$494,521
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 305 м²
Окруженный красивой природой и видом на Средиземное море и горы. Расположен на границе Альте…
$536,816
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Вилла расположена в очень тихом районе Ла-Нусия, где всегда очень солнечно, так как находитс…
$488,014
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