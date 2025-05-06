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Продажа домов с гаражом в la Nucia, Испания

виллы
58
таунхаусы
6
11 объектов найдено
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
This villa is perfectly ready to move in. Mediterranean design and with beautiful sea and mo…
$590,830
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MENINA GROUP
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Красивая вилла на продажу расположена в тихом районе Ла-Нусия, всего в нескольких минутах ез…
$586,715
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Мы представляем вам эту красивую, недавно построенную роскошную виллу в Ла-Нусия, эксклюзивн…
$1,29 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 317 м²
Вилла в сельском стиле, расположенная между Ла Нусиа и Альтеа! Эта фантастическая вилла с жи…
$853,701
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Villa with three bedrooms and two full bathrooms. Large living room with access to terrace. …
$453,150
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MENINA GROUP
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Very nice villa with two totally separated guest apartments. The property has in totally 21…
$843,894
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Эта красивая вилла расположена в очень популярном районе Bello Horizonte в Ла-Нусии. В этой …
$890,583
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Individual villas in Polop, Alicante, Costa Blanca Surrounded by pine trees and guarded by M…
$539,774
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Это фантастическая вилла с потрясающим видом в Ла-Нусия. У нас есть вилла со всем на одном э…
$511,680
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Красивая испанская вилла в Ла-Нусия. Вилла полностью на первом этаже. В первую очередь зал т…
$441,741
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 894 м²
Уникальный объект, состоящий из трех полуотдельных домов в Ла-Нусии. Общая площадь этого уча…
$1,13 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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