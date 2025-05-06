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Квартиры с террасой в la Nucia, Испания

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5 объектов найдено
Квартира 4 спальни в la Nucia, Испания
Квартира 4 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 322 м²
Новый комплекс вилл в Ла-Нусия недалеко от Бенидорма, состоят из 9 домов, каждый с садом, от…
$1,22 млн
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Квартира 4 спальни в la Nucia, Испания
Квартира 4 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
A contemporary design and construction village development where you can enjoy the climate, …
$413,780
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Квартира 2 спальни в la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartments for sale in Altea, Costa Blanca Exclusive and beautiful "Puerto Azul" Residential…
$384,930
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Квартира 3 спальни в la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartments for sale in Altea, Costa Blanca Exclusive and beautiful "Puerto Azul" Residential…
$535,707
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Квартира 4 спальни в la Nucia, Испания
Квартира 4 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Хороший таунхаус с прекрасным видом в Ла Нусии. На застроенной площади 169 м2 есть простор…
$435,082
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