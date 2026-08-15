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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Марине-Бахе, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Новая квартира с видом на море в аренду в Финестрате. Современная новостройка в аренду в Фин…
$2,873
в месяц
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Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с садом
с террасой
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