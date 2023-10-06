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Земельные участки с видом на море в Марина-Баха, Испания

6 объектов найдено
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в el Castell de Guadalest, Испания
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
el Castell de Guadalest, Испания
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Участок под Жилую Застройку с Панорамным Видом в Гуадалесте, Аликанте, Коста-Бланка Данный у…
€410,000
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПродажа земельного участка в Альтее, провинция Аликанте – 2300 кв.м. за 149.000 €, 6…
€149,000
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с close to amenities в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с close to amenities
Altea, Испания
ОписаниеЗемельный участок на продажу в Альтеа!Цена: 350 000 евроПлощадь участка: 1 520 м2.Эт…
€350,000
Земельные участки с видом на море в Бенидорм, Испания
Земельные участки с видом на море
Бенидорм, Испания
Продаётся земля под застройку в Бенидорме в районе 1ª Linea. Общая площадь 0.00 м2, участок …
€38,00 млн
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой в l Alfas del Pi, Испания
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 476 м²
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
€2,20 млн
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
€2,41 млн
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