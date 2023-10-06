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Коммерческая недвижимость с видом на море в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
20
10 объектов найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 840 м²
ОписаниеПродажа нового 3* бутик-отеля в Испании, 2.8 млн евро, 7% рентабельность.Местораспол…
€2,80 млн
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 96 м²
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
€495,000
Коммерческая с видом на море в Бенидорм, Испания
Коммерческая с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 1 981 м²
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Cala de Finestrat. Общая площадь 1981.…
€1,29 млн
Коммерческая с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
€269,500
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в Бенидорм, Испания
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
€3,80 млн
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 15 150 м²
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
€7,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 450 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
€1,35 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 26 600 м²
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
€50,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 1 085 м²
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
€2,85 млн
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 15 388 м²
ОписаниеПродажа торгового центра в Бенидорме (Аликанте), 30 млн. Евро с рентабельностью 5%. …
€30,00 млн

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