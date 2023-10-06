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Продажа офисных помещений с видом на море в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
3
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1 объект найдено
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 96 м²
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
€495,000

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