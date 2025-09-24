Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Замок

Замки в Марине-Бахе, Испания

Замок Удалить
Очистить
1 объект найдено
Замок в Polop, Испания
Замок
Polop, Испания
Площадь 17 444 м²
Предлагаем участок под застройку площадью 17 444 кв.м. в городе Полоп.Участок, расположенный…
$370,650
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти