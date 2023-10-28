ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
La Janda
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в La Janda, Испания
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Барселона, Испания
12 м²
Великолепный отель с виноградником расположен в Пенедес, Барселона, Испания. Отель имеет 2 л…
€9,37 млн
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
72 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
€92,914
Рекомендовать
Отель
Коста-Брава, Испания
8 000 м²
Отель 5 звезд в городе Льорет-де-Мар, в 80 метрах от пляжа Фенальс. К услугам гостей …
€18,44 млн
Рекомендовать
Отель с сауной
Мадрид, Испания
23 500 м²
Испания г.Мадрид Отель 4* в пригороде Действующий отель …
€19,68 млн
1
Рекомендовать
Офис с подвалом
Барселона, Испания
655 м²
Коммерческое помещение под ремонт в районе Лес Кортс города Барселона. Общая площадь …
€543,074
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
80 м²
Коммерческое помещение на первом этаже в самом туристическом районе города Барселона …
€1,87 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Участок земли, расположенный по адресу Avinguda de Londres, 4, в районе Paratge dels Estenys…
€779,563
Рекомендовать
Офис с подвалом
Барселона, Испания
192 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Общая площадь 192 м.кв. на…
€280,900
Рекомендовать
Коммерческая рядом с магазинами, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities
Торревьеха, Испания
12 м²
Подземный паркинг в центре Торревьехи площадью 12 м2 в здании на улице Патрисио Перес. Он на…
€8,247
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
247 м²
Коммерческие помещения для продажи и аренды расположены на Авенида де Мезоннаве, нервном цен…
€279,843
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
475 м²
Коммерческое помещение под ремонт в районе Эшампле Эскерра города Барселона. Общая пл…
€421,350
Рекомендовать
Коммерческая 4 ванных
Валенсия, Испания
4
445 м²
Продается pequeño здание в центре Валенсии. 131 m2 почвы, состоит: Низкий Plta пустое помеще…
€245,932
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL