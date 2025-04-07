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Квартиры возле озера в la Costera, Испания

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Barxeta, Испания
Квартира 2 комнаты
Barxeta, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 9
🥇 Продается квартира с дизайнерским ремонтом в пешей доступности к пляжу🌴 📍Месторасположе…
$404,412
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Параметры недвижимости в la Costera, Испания

с видом на море
Недорогая
Элитная
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