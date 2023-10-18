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Земельные участки в La Axarquia, Испания

2 объекта найдено
Земельные участки 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Torre del Mar, Испания
Земельные участки 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Torre del Mar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Проект Niza Homes представляет собой инвестиционную возможность для застройщиков недвижимост…
€320,000
Земельные участки с c ремонтом в Caleta de Velez, Испания
Земельные участки с c ремонтом
Caleta de Velez, Испания
Площадь 763 м²
Земельный Участок с Хорошим Инвестиционным Потенциалом в Велес-Малага Велес-Малага, располож…
€180,000
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