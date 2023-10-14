ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
La Axarquia
Шале
Шале с видом на море в La Axarquia, Испания
Шале
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 6 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Барселона, Испания
6
288 м²
Отличный дом расположен в 5 минутах от Барселоны в Испании. Жилая площадь дома составляет 28…
€989,620
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1
1
79 м²
1
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на 1 этаже. Общая площадь …
€77,837
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
124 м²
Добро пожаловать в этот эксклюзивный комплекс из 30 отдельно стоящих вилл, расположенный в …
€427,211
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с теплыми полами, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools
Formentera del Segura, Испания
3
2
120 м²
Виллы в г. Бенихофар. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни, террасы, …
€303,398
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой
Барселона, Испания
4
2
110 м²
Квартира в районе Валькарка города Барселона. Очень зеленый районе вблизи Парка Гюэль…
€485,616
Рекомендовать
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
6
6
766 м²
Добро пожаловать в Casa de Flores в эксклюзивный Monte Mayor Country Club, в Бенахависе! Эт…
€2,75 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Аликанте, Испания
3
108 м²
Новое строительство будет сдано с апреля 20231 года 2 3 и 4 спальни квартиры с пентхаусами …
€160,252
Рекомендовать
Дом 7 спален с террасой, с садом, с парком
Pals, Испания
7
3
2 м²
Продажа. Загородный Дом Baix Empordà Участок 2 га. Двухэтажный дом 400м2. Украшение ар-деко…
€1,20 млн
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
79 м²
Жилой район, состоящий из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположенный в 250 метр…
€316,554
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
205 м²
Строительные работы уже начались для последнего этапа этой урбанизации в Марбелье. Расположе…
€941,850
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
612 м²
Вилла с современной архитектурой с открытыми пространствами с большим количеством света и п…
€2,92 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Finestrat, Испания
2
2
166 м²
Apartments with sea views in Finestrat, Costa Blanca 70 homes with private terraces distribu…
€420,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в La Axarquia, Испания
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL