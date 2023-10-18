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Шале в La Axarquia, Испания

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1 объект найдено
Шале 3 спальни с Buses, с Terrace, с Schools в La Cala del Moral, Испания
Шале 3 спальни с Buses, с Terrace, с Schools
La Cala del Moral, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
шале - Rincón de la Victoria (La Cala del Moral) , Общая площадь 126m2, 321.96m2, 3 Кол-во …
€459,900

Параметры недвижимости в La Axarquia, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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