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Квартиры и апартаменты около гольф-клуба в La Axarquia, Испания

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Rincon de la Victoria
49
Velez Malaga
41
Torrox
29
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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 4 комнаты
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/3
Потрясающая квартира с потрясающим видом на море, доступом к оздоровительному центру и панор…
$406,247
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 5 комнат
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Завораживающий пентхаус с потрясающим морским видом, террасой на крыше и пляжным бассейном, …
$560,181
НДС
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус с частной панорамной террасой на крыше, бесконечным бассейном и спортзало…
$480,762
НДС
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Типы недвижимости в La Axarquia

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в La Axarquia, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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