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Склады в l Horta Sud, Испания

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1 объект найдено
Склад 2 ванных в l Horta Sud, Испания
Склад 2 ванных
l Horta Sud, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 7 718 м²
Продается склад стратегически расположенный в Пикассенте. Склад: 7 погрузочных доков и в общ…
€5,85 млн
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