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Отели в l Horta Sud, Испания

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1 объект найдено
Отель 78 спален в Benetusser, Испания
Отель 78 спален
Benetusser, Испания
Количество спален 78
Кол-во ванных комнат 78
Площадь 5 000 м²
Продается Гостиница в активе 4 звезд с поверхностью размером 5000 квадратных метров около Ва…
€13,00 млн
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