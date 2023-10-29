Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. l Horta Oest
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в l Horta Oest, Испания

Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 900 м²
Испания Коста Бланка Аликанте   Хостел на пляже Сан Хуан  …
€1,30 млн
Отель с лифтом в Коста-дель-Маресме, Испания
Отель с лифтом
Коста-дель-Маресме, Испания
Площадь 2 732 м²
Отель 3 звезды в 200 метрах от моря в городе Канет де Мар на побережье Коста Маресме.…
€4,98 млн
Отель с террасой в Барселона, Испания
Отель с террасой
Барселона, Испания
Площадь 610 м²
Хостел в районе Орта-Гинардо города Барселона. Отличное место расположение в тихом ра…
€2,53 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Площадь 2 300 м²
Испания г. Мадрид   Апарт-отель в центре Мадрида   Отличный…
€8,44 млн
Инвестиционная в Cullera, Испания
Инвестиционная
Cullera, Испания
Площадь 3 545 м²
Резиденция в Кульере, с максимальной вместительностью на 477 человек и площадью 3545,35м2, 9…
€7,76 млн
Отель 100 спален в Кольядо-Вильяльба, Испания
Отель 100 спален
Кольядо-Вильяльба, Испания
Количество спален 100
Кол-во ванных комнат 100
Площадь 6 900 м²
Расположен на дороге Корунья рядом с Национальным парком Сьерра-дель-Гуадаррама. Насчитывает…
€10,40 млн
Коммерческая с Autobus в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Продается отличное коммерческое помещение с высокой прибыльностью, расположенное в лучшем ра…
€109,938
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 140 м²
Это красивое коммерческое помещение в Аликанте в Villafranqueza выставлено на продажу. Это у…
€122,990
Коммерческая 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Испания
Коммерческая 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€201,887
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 2 712 м²
Коммерческое помещение в районе Сантс города Барселона. Занимает первый этаж жилого …
€4,40 млн
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 26 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 26.00 м2, состоит из…
€10,335
Офис с подвалом в Барселона, Испания
Офис с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 1 740 м²
Коммерческое помещение в районе Оспиталет де Йобрегат города Барселона. Расположе…
€842,700
Realting.com
Перейти