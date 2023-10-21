Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. l Horta Oest
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в l Horta Oest, Испания

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 23 ванных с лифтом, с кондиционером в Барселона, Испания
Отель 23 ванных с лифтом, с кондиционером
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 23
Площадь 794 м²
Отель 1-2 звезды под ключ в районе Порт Форум города Барселона. Общая площадь здания…
€2,61 млн
Отель с кондиционером, с террасой в Барселона, Испания
Отель с кондиционером, с террасой
Барселона, Испания
Площадь 665 м²
Продается Отель в старинном здании 1890 года постройки в районе Эшампле города Барсел…
€2,99 млн
Отель в Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
Площадь 1 015 м²
Отель вблизи площади Испания. Общая площадь 1015 м.кв. Продатся без управляющей компа…
€8,17 млн
Коммерческая 6 спален с Storeroom в Испания
Коммерческая 6 спален с Storeroom
Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€450,000
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 1 156 м²
Коммерческий склад на продажу, расположенный напротив Университета Аликанте, полностью отрем…
€1,10 млн
Коммерческая в хорошем состоянии, с цокольным этажом, рядом с магазинами в Торревьеха, Испания
Коммерческая в хорошем состоянии, с цокольным этажом, рядом с магазинами
Торревьеха, Испания
Площадь 63 м²
Коммерческое помещение в Торревьехе на продажу по очень доступной цене. Онo имеет 63 м2 поле…
€49,093
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 72 м²
Возможность для коммерческих помещений, в хорошем состоянии, расположенных в консолидированн…
€92,702
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 28 м²
Продается и / или сдается в аренду 2 гаражных пространства, соединенных вместимостью для бол…
€63,795
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 484 м²
Коммерческое помещение в элитной районе Барселоны Сант Жерваси - Туро Парк. Общая пл…
€1,11 млн
Коммерческая в Orihuela, Испания
Коммерческая
Orihuela, Испания
Площадь 1 753 м²
Испания Провинция Таррагона Сыроварня (бизнес и недвижимость) Предл…
€1,40 млн
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Картахена, Испания
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Картахена, Испания
Площадь 110 м²
Этаж 1
Недавно Отремонтированный Бар и Ресторан в Туристической Зоне Картахены в Мурсии Ресторан ра…
€475,791
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города в Estepona, Испания
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города
Estepona, Испания
Площадь 951 м²
Количество этажей 1
Offer Investor 1,500,000€ Эстепона  Общая площадь 951м2, 600м2 под жилую площадь Прода…
€1,51 млн
Realting.com
Перейти