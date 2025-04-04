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Жильё в Альто-Виналопо, Испания

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Sax, Испания
Дом 5 комнат
Sax, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Вилла площадью 300 м² в Парахе Каррус, город Сакс, Аликанте, с большим частным бассейном и у…
$379,010
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Альто-Виналопо, Испания

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов