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Коммерческая недвижимость в Альто-Михарес, Испания

1 объект найдено
Отель с сауной в Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
Отель с сауной
Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
Площадь 3 800 м²
Загородный Отель***- ресторан в стиле “Рустико”в пригороде Кастельона, преобразованный из ст…
€1,70 млн
в месяц
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