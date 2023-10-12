Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. l Alfas del Pi
  5. Виллы

Виллы с видом на море в l Alfas del Pi, Испания

Вилла В архив
Очистить
19 объектов найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Продается вилла в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Угловой участок, имеет 3 спальни и 2 ванные к…
€555,000
Вилла 3 спальни с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продаётся дом в Полопе в районе Alberca. Общая площадь 88.00 м2, участок 183 м2, дом 2002 го…
€215,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с личным бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Вилла с собственными земельным участком построенная в современном стиле. Снаружи находятся н…
€428,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с солярием в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с солярием
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошные виллы с видом на море и горы в Полопе. Новые виллы в современном стиле на одном эт…
€330,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Индивидуальные виллы в Полопе, Аликанте, Коста Бланке Эта урбанизация, окруженная соснами и …
€495,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с подсобным помещением в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с подсобным помещением
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Таунхаусы в Полопе. Имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, гостиную, кухню, террасу, частный с…
€428,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с подсобным помещением в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с подсобным помещением
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Современные виллы с 4 спальнями в LA NUCIA. СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В LA NUCIA Новые отдельные до…
€270,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 1-этажные дома с большими террасами и шикарным видо…
€234,000
Вилла 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Шале с 2 и 3 спальнями рядом с горами в Полопе. Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 1-эт…
€214,500
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 128 м²
Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 2-х этажные дома с большими террасами и шикарным ви…
€348,300
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 2-х этажные дома с большими террасами и шикарным ви…
€307,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Роскошные виллы в Полопе недалеко от Бенидорма и Альтеи. Роскошные виллы с невероятным видо…
€615,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с камином в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с камином
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Виллы с 3 спальнями, участком и бассейном в г. Полоп. НОВЫЕ ДОМА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА СТАДИИ СТ…
€351,540
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 800m2 HOUSE: 200 m2 built…
€780,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Красивая вилла в Полоп де ла Марина, Коста Бланка, Аликанте. Отдельный дом, распределенный н…
€404,000
Вилла 3 спальни у моря, с общественным бассейном, с подсобным помещением в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни у моря, с общественным бассейном, с подсобным помещением
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Вилла с видом на море в Полоп Хиллз, Коста Бланка Север с видом на море. Жилой комплекс сост…
€530,000
Вилла 3 спальни у моря, с общественным бассейном, с подсобным помещением в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни у моря, с общественным бассейном, с подсобным помещением
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается вилла в Полоп Хиллз, Коста Бланка Север с видом на море. Жилой комплекс состоит из…
€330,000
Realting.com
Перейти