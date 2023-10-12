ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
l Alfas del Pi
Виллы
Виллы с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Вилла
Очистить
19 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
4
438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
4
434 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
138 м²
Продается вилла в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Угловой участок, имеет 3 спальни и 2 ванные к…
€555,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
3
2
88 м²
Продаётся дом в Полопе в районе Alberca. Общая площадь 88.00 м2, участок 183 м2, дом 2002 го…
€215,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
3
3
348 м²
Вилла с собственными земельным участком построенная в современном стиле. Снаружи находятся н…
€428,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с солярием
l Alfas del Pi, Испания
3
2
100 м²
Роскошные виллы с видом на море и горы в Полопе. Новые виллы в современном стиле на одном эт…
€330,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
181 м²
Индивидуальные виллы в Полопе, Аликанте, Коста Бланке Эта урбанизация, окруженная соснами и …
€495,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с подсобным помещением
l Alfas del Pi, Испания
3
3
237 м²
Таунхаусы в Полопе. Имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, гостиную, кухню, террасу, частный с…
€428,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с подсобным помещением
l Alfas del Pi, Испания
4
3
170 м²
Современные виллы с 4 спальнями в LA NUCIA. СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В LA NUCIA Новые отдельные до…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
3
2
70 м²
Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 1-этажные дома с большими террасами и шикарным видо…
€234,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
2
60 м²
Шале с 2 и 3 спальнями рядом с горами в Полопе. Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 1-эт…
€214,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
3
4
128 м²
Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 2-х этажные дома с большими террасами и шикарным ви…
€348,300
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
3
3
114 м²
Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 2-х этажные дома с большими террасами и шикарным ви…
€307,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
3
4
426 м²
Роскошные виллы в Полопе недалеко от Бенидорма и Альтеи. Роскошные виллы с невероятным видо…
€615,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с камином
l Alfas del Pi, Испания
3
3
108 м²
Виллы с 3 спальнями, участком и бассейном в г. Полоп. НОВЫЕ ДОМА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА СТАДИИ СТ…
€351,540
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
4
200 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 800m2 HOUSE: 200 m2 built…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением
l Alfas del Pi, Испания
3
2
110 м²
Красивая вилла в Полоп де ла Марина, Коста Бланка, Аликанте. Отдельный дом, распределенный н…
€404,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни у моря, с общественным бассейном, с подсобным помещением
l Alfas del Pi, Испания
3
3
231 м²
Вилла с видом на море в Полоп Хиллз, Коста Бланка Север с видом на море. Жилой комплекс сост…
€530,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни у моря, с общественным бассейном, с подсобным помещением
l Alfas del Pi, Испания
3
2
80 м²
Продается вилла в Полоп Хиллз, Коста Бланка Север с видом на море. Жилой комплекс состоит из…
€330,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL