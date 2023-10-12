ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
l Alfas del Pi
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Бунгало 3 спальни с садом, с холодильником, с плитой
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
92 м²
Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни, 92 м2 - AGI115747 3 спальни, 2 ванные комн…
€269,950
Рекомендовать
Дом 4 спальни с лифтом
Коста-Брава, Испания
4
3
344 м²
Дом в элитной урбанизации Кала Сант Франсеск города Бланес. Расстояние до центра Барс…
€933,427
Рекомендовать
Дом 8 спален с террасой
Коста-Брава, Испания
8
3
356 м²
Дом в районе Сант Жуан города Бланес на побережье Коста Брава. Общая площадь 362 м.кв…
€874,474
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в центре города, с видеонаблюдением, с видом на город
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3
75 м²
4
Красивая, светлая квартира в престижном районе Саламанка в Мадриде! Расположена в городе…
€502,572
Рекомендовать
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кальпе, Испания
7
855 м²
Проект роскошного дома с панорамным видом на Пеньон-де-Ифач. Эта недвижимость распределена н…
€3,49 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с подсобным помещением
Rojales, Испания
3
2
350 м²
Отдельный дом в Ciudad Quesada, Rojales. Уютные виллы с высококачественной средиземноморской…
€241,134
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
La Zenia, Испания
3
2
71 м²
Жилой комплекс, расположенный в Вильямартин, Ориуэла Коста, в привилегированном месте, позво…
€310,266
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Helechosa de los Montes, Испания
8
7
1 840 м²
Добро пожаловать в изысканную виллу в Баия-де-Марбелья в средиземноморском стиле, предлагающ…
€11,83 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Альсира, Испания
5
1
140 м²
2/4
Продается квартира в Испании, в г. Корбера в 40 мин. езды от Валенсии. В 15 мин. езды Бал…
€68,711
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
3
2
92 м²
3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€380,722
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
2
90 м²
Квартира с 2 спальнями и полной ванной комнатой на первой линии моря в Бенидорме. Индивидуа…
€310,412
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
2
97 м²
Новые апартаменты с отличными коммунальными зонами, расположенные в Бенидорме, в привилегир…
€305,485
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL