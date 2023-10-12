Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. l Alfas del Pi
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в l Alfas del Pi, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 4
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Альбир.Общая площадь - 315 кв.м. На пе…
€498,000
Таунхаус 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
€218,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями в городе Polop. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таунхаусы с 2 и …
€197,500
Realting.com
Перейти