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Жильё с видом на море в l Alfas del Pi, Испания

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дома
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101 объект найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€663,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€640,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€595,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€752,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€600,000
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 3
Представляем виллу на стадии строительства в современном стиле с видом на горы и море в La N…
€160,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€435,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€750,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/6
Стильная Квартира в Шаговой Доступности от Пляжа в Эль-Альбире, Альфас-дель-Пи Предлагаемая …
€305,000
Квартира 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€142,000
Квартира 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€140,000
Квартира 1 спальня у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специ…
€105,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Дом 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Представляем угловую виллу площадью 150 кв. м., расположенную в городе Альбир на участке 490…
€405,000
Дом 7 спален у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 7 спален у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Представляем просторную виллу площадью 420 кв.м., расположенную на участке площадью 7500 кв.…
€585,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Представляем прекрасную современную виллу площадью 150 кв.м., расположенную на одном этаже. …
€499,000
Квартира 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Представляем уютную квартиру в Альбире всего в 200 метрах от пляжа. Квартира состоит из гост…
€295,000
Квартира 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 3/4
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
€600,000
Квартира 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2/4
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
€435,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Представляем смежный дом с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель Пи.Дом расп…
€403,500
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Новая просторную виллу с собственным садом и бассейном от застройщика в городе Alfaz del Pi.…
€665,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Представляем потрясающую просторную виллу с собственным садом и бассейном в городе Alfaz del…
€685,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельный дом с шикарными видами в городе La Nucia. Дом площадью 183 кв.м…
€299,000
Таунхаус 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 4
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Альбир.Общая площадь - 315 кв.м. На пе…
€498,000
Таунхаус 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
€218,000
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