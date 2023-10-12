ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
l Alfas del Pi
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира новое здание, с террасой, с гаражом
Estepona, Испания
84 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 227 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 382 5…
€212,632
Рекомендовать
Дом 4 спальни с лифтом, с двором, у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
5
3
135 м²
3
Роскошная вилла с четырьмя спальнями со встроенными шкафами и тремя ванными комнатами с тепл…
€964,296
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
4
Массив
€1,19 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3
2
127 м²
€290,438
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Orihuela, Испания
3
2
111 м²
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА ПОСЛЕ ПОЛЯ ДЛЯ ГОЛЬФА~ ~ Современная вилла, расположенная рядом с эксклюзи…
€342,807
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
3
1
74 м²
2
Квартира в Аликанте рядом с Calle San Mateo, в самом центре Carolinas altas, 74 м. площади, …
€81,240
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
2
2
74 м²
Представляем вам симпатичный двухквартирный дом в знаменитой урбанизации Parquemar в Ла Мата…
€212,825
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с гаражом, с общественным бассейном
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2
2
158 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 162 m2.Solarium: 63 m2.New Build.There is communal pool, сover…
€323,421
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
3
2
98 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€338,111
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря, с кредитом / ипотекой
Orihuela, Испания
4
3
195 м²
2
Комфортабельная вилла в Villamartin.Вилла с собственным участком площадью – 295 кв. м., на т…
€437,011
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
49 м²
1
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
€71,882
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с сауной
Бенидорм, Испания
2
2
109 м²
Роскошные апартаменты в Benidorm, Испания - TM116969 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
€335,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL