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Дома с бассейном в l Alfas del Pi, Испания

виллы
168
шале
3
таунхаусы
13
2 объекта найдено
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Дом 3 спальни с бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Виллы расположены в Полопе, в тихой урбанизации. Рядом находится торговый центр со всеми не…
€480,000
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