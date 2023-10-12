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Дома с видом на море в l Alfas del Pi, Испания

виллы
168
шале
3
таунхаусы
13
79 объектов найдено
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€663,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€640,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€595,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€752,000
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 3
Представляем виллу на стадии строительства в современном стиле с видом на горы и море в La N…
€160,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Дом 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Представляем угловую виллу площадью 150 кв. м., расположенную в городе Альбир на участке 490…
€405,000
Дом 7 спален у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 7 спален у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Представляем просторную виллу площадью 420 кв.м., расположенную на участке площадью 7500 кв.…
€585,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Представляем прекрасную современную виллу площадью 150 кв.м., расположенную на одном этаже. …
€499,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Представляем смежный дом с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель Пи.Дом расп…
€403,500
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Новая просторную виллу с собственным садом и бассейном от застройщика в городе Alfaz del Pi.…
€665,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Представляем потрясающую просторную виллу с собственным садом и бассейном в городе Alfaz del…
€685,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельный дом с шикарными видами в городе La Nucia. Дом площадью 183 кв.м…
€299,000
Таунхаус 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 4
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Альбир.Общая площадь - 315 кв.м. На пе…
€498,000
Таунхаус 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
€218,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Представляем комфортабельный дом с шикарными видами в La Nucia. Дом площадью 193 кв.м. состо…
€330,000
Дом 7 спален у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 7 спален у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 3
Представляем впечатляющую внимание виллу, расположенную недалеко от Альфас-дель-Пи. Вилла на…
€1,10 млн
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. В доме есть гостиная, стол…
€1,85 млн
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
Количество этажей 2
Представляем виллукласса люкс Villa Tauro в городе Альфас дель Пи. Дом в два этажа площадью…
€1,50 млн
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Количество этажей 2
Представляем новую шикарную виллу Villa Orendella в городе Альфас дель Пи. Дом площадью 434,…
€1,50 млн
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
Количество этажей 2
Представляем новую просторную виллу в городе Альфас дель Пи. Дом расположен в городе Альфас…
€1,38 млн
Дом 5 спален у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
€750,000
Дом 5 спален у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
€750,000
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
€795,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Представляем виллу с потрясающими видами на берегу Средиземного моря в городе Эль Альбир. Эт…
€990,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами с большим участком в Alfaz del Pi. Вилла пло…
€1,15 млн
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Представляем современную просторную виллу с большим участком и бассейном в Alfaz del Pi.Дом …
€456,500
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