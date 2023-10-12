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Квартиры с бассейном в l Alfas del Pi, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Квартира 3 спальни с бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
€890,000
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