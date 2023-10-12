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l Alfas del Pi
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Квартиры с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
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22 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
2
146 м²
1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
3
1
200 м²
1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
2
170 м²
2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
2
1
63 м²
3/6
Стильная Квартира в Шаговой Доступности от Пляжа в Эль-Альбире, Альфас-дель-Пи Предлагаемая …
€305,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
88 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€142,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
83 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специал…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
l Alfas del Pi, Испания
2
1
56 м²
Представляем апартаменты в жилом комплексе, расположенном на побережье Коста-Бланка, специ…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
70 м²
Представляем уютную квартиру в Альбире всего в 200 метрах от пляжа. Квартира состоит из гост…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
2
124 м²
3/4
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
168 м²
2/4
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
153 м²
1/4
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
€890,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
2
95 м²
1/3
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 95 кв. м, расположенные на 1 этаже 3…
€357,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
74 м²
3/4
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 73,57 кв. м, расположенные на 2 этаж…
€223,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
2
97 м²
2/3
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 97 кв. м, расположенные на 2 этаже 3…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
74 м²
1/3
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 74 кв. м, расположенные на 1 этаже 3…
€209,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
3
130 м²
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
€890,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
99 м²
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
2
2
109 м²
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
€475,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
2
80 м²
Роскошные апартаменты на берегу моря в Эль Альбире
€293,000
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
1
1
62 м²
Роскошные апартаменты на берегу моря в Эль Альбире
€236,000
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