Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Алаканти
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Алаканти, Испания

Аликанте
18
Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Отдельный дом в Los Alcazares - Mar Menor. Роскошные виллы на поле для гольфа. Они состоят и…
€320,518
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Валенсия, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Premium Class Penthouse в La Zenia, 3 спальни, 71 м2 - US1111650 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€250,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
В продаже квартира площадью 75 кв. м. в районе Campoamor, Orihuela CostaДве спальни, две ван…
€154,354
Квартира 3 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€261,753
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€307,253
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Потрясающая вилла с видом на море расположена в деревне Бендинат, Майорка. На вилле площадью…
€6,19 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями, 2 ванными, частным бассейном, солярием и садом, окруж…
€358,148
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
€706,777
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€185,000
Дом 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Роскошная вилла с частным бассейном в 3 км от моря. Это очень тихий район со всеми необходи…
€687,023
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Виллы на продажу в Бенимар, Рохалес, Коста Бланка 9 современных домов с 3 спальнями в Рохале…
€497,500
Дом 3 спальни с кондиционером в Коста-Брава, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером
Коста-Брава, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Прекрасный дом в урбанизации Serra Brava города Lloret de Mar. Расстояние до цен…
€372,345

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти