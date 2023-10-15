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Дуплексы с видом на горы в Алаканти, Испания

Аликанте
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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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