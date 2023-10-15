Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Алаканти
  5. Складские помещения

Склады с видом на море в Алаканти, Испания

Аликанте
7
Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис с подвалом в Барселона, Испания
Офис с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 192 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Общая площадь 192 м.кв. на…
€282,444
Коммерческая с парковкой, с Quiet location, с парковочным местом в Торревьеха, Испания
Коммерческая с парковкой, с Quiet location, с парковочным местом
Торревьеха, Испания
Площадь 30 м²
Продается гараж в Торревьехе, на пляже Лос Локос, Фруталес. Это большой закрытый гараж в под…
€20,202
Коммерческая 2 ванных с кондиционером, у моря, с подсобным помещением в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных с кондиционером, у моря, с подсобным помещением
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Бар-кафе на продажу в центре Торревьехи
€132,202
Коммерческая 4 спальни с террасой, с кладовой в Дения, Испания
Коммерческая 4 спальни с террасой, с кладовой
Дения, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
На одной из центральных улиц Дении (Denia) продаётся коммерческое помещение. Может быть испо…
€240,000
Коммерческая в Orihuela, Испания
Коммерческая
Orihuela, Испания
Площадь 234 м²
Испания Коста Брава г.Льорет-де-Мар Ресторан на побережье …
€461,823
Доходный дом в Orihuela, Испания
Доходный дом
Orihuela, Испания
Площадь 600 м²
Испания Коста Дорада г.Калафель Доходный дом в 100м от пляжа Ж…
€1,13 млн
Отель 49 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Испания, Испания
Отель 49 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Испания, Испания
Комнаты 36
Количество этажей 5
Представляем вашему вниманию, Апартотель в городе Торревьехе провинции Аликанте в юге восточ…
€7,00 млн
Коммерческая 4 спальни с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая 4 спальни с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Салон красоты бизнес в эксплуатации находится в зоне высокого воздействия и движения в Ла Ze…
€201,914
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 136 м²
Экономические коммерческие помещения для аренды, расположенные в Plaza Músico Óscar Tordera …
€804
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 1 085 м²
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
€2,90 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 2 036 м²
ОписаниеПродажа самого эксклюзивного Бутик-Отеля на острове Ибица, 20 млн.€!Отель для настоя…
€20,37 млн
Коммерческая в Каталония, Испания
Коммерческая
Каталония, Испания
Площадь 3 895 м²
Коммерческое помещение в городе Рианчо в Галисии. Общая площадь 3895 м.кв. на двух эт…
€4,52 млн

Типы недвижимости в Алаканти

коммерческая недвижимость
отели
офисы
Realting.com
Перейти