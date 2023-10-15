ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Алаканти
Складские помещения
Склады с видом на горы в Алаканти, Испания
Аликанте
7
Склад
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Барселона, Испания
114 м²
Ккоммерческое помещение в центре Барселоны, в Готическом квартале. Фасад 6 метров. 2…
€593,132
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
1
4
100 м²
В продаже пркрасное помещение 100 м2. Помещение состоит: косметический кабинет, комнаты и…
€30,000
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
63 м²
Коммерческое помещение в районе Раваль города Барселона. Одна из самых туристических …
€348,347
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная с террасой, с водоснабжением, с Light
Испания, Испания
1
210 м²
€450,000
Рекомендовать
Коммерческая с Light, с Residencial
Campo de Gibraltar, Испания
15 м²
€30,000
Рекомендовать
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
3 910 м²
Продается большое помещение площадью 3910 м.кв. в районе Орта, зона Валь Деброн горо…
€3,30 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
1 525 м²
Испания г.Барселона Отель 2** в районе Эшампле Городской ту…
€5,84 млн
Рекомендовать
Магазин
Барселона, Испания
635 м²
Коммерческое помещение расположено в оживленном районе Сантс. Отличная локация в центре Барс…
€791,744
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная с лифтом
Аликанте, Испания
1
126 м²
5
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Ensanche - Diputación, располагается на…
€270,194
Рекомендовать
Отель 30 ванных с лифтом, с кондиционером
Барселона, Испания
30
1 315 м²
Продается Отель 3 звезды в зоне Альта города Барселона - районе Саррия Сант Жерваси. …
€9,89 млн
Рекомендовать
Магазин
Барселона, Испания
154 м²
Испания г.Барселона Торговое помещение в Les Corts Торго…
€848,246
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
143 м²
Коммерческие помещения на продажу, расположенные в жилом районе Ирала, с фасадами на площадь…
€150,740
Рекомендовать
Типы недвижимости в Алаканти
коммерческая недвижимость
отели
офисы
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL