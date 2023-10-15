Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Алаканти
  5. Складские помещения

Склады с видом на горы в Алаканти, Испания

Аликанте
7
Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 114 м²
Ккоммерческое помещение в центре Барселоны, в Готическом квартале. Фасад 6 метров. 2…
€593,132
Коммерческая 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Коммерческая 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
В продаже пркрасное помещение 100 м2. Помещение состоит: косметический кабинет, комнаты и…
€30,000
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 63 м²
Коммерческое помещение в районе Раваль города Барселона. Одна из самых туристических …
€348,347
Коммерческая 1 ванная с террасой, с водоснабжением, с Light в Испания, Испания
Коммерческая 1 ванная с террасой, с водоснабжением, с Light
Испания, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
€450,000
Коммерческая с Light, с Residencial в Campo de Gibraltar, Испания
Коммерческая с Light, с Residencial
Campo de Gibraltar, Испания
Площадь 15 м²
€30,000
Коммерческая с подвалом в Барселона, Испания
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 3 910 м²
Продается большое помещение площадью 3910 м.кв. в районе Орта, зона Валь Деброн горо…
€3,30 млн
Отель в Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
Площадь 1 525 м²
Испания г.Барселона Отель 2** в районе Эшампле Городской ту…
€5,84 млн
Магазин в Барселона, Испания
Магазин
Барселона, Испания
Площадь 635 м²
Коммерческое помещение расположено в оживленном районе Сантс. Отличная локация в центре Барс…
€791,744
Коммерческая 1 ванная с лифтом в Аликанте, Испания
Коммерческая 1 ванная с лифтом
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 5
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Ensanche - Diputación, располагается на…
€270,194
Отель 30 ванных с лифтом, с кондиционером в Барселона, Испания
Отель 30 ванных с лифтом, с кондиционером
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 315 м²
Продается Отель 3 звезды в зоне Альта города Барселона - районе Саррия Сант Жерваси. …
€9,89 млн
Магазин в Барселона, Испания
Магазин
Барселона, Испания
Площадь 154 м²
Испания г.Барселона   Торговое помещение в Les Corts   Торго…
€848,246
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 143 м²
Коммерческие помещения на продажу, расположенные в жилом районе Ирала, с фасадами на площадь…
€150,740

Типы недвижимости в Алаканти

коммерческая недвижимость
отели
офисы
Realting.com
Перейти