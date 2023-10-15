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Коммерческая недвижимость с видом на море в Алаканти, Испания

Аликанте
135
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
2 объекта найдено
Отель с лифтом, с видом на море в Аликанте, Испания
Отель с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
Площадь 750 м²
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
€4,00 млн
Коммерческая с видом на море в Аликанте, Испания
Коммерческая с видом на море
Аликанте, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе El Campello. Общая площадь 0.00 м2, уча…
€3,20 млн

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