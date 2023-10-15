ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Алаканти
Коммерческая недвижимость с видом на горы в Алаканти, Испания
Аликанте
135
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Доходный дом
Orihuela, Испания
650 м²
Испания Коста Бланка Доходный дом в Аликанте Небольшое з…
€1,13 млн
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
326 м²
Объект по сниженной цене. Старая цена 1 250 000 евро. Коммерческое помещение в районе…
€894,405
Рекомендовать
Коммерческая
Андалусия, Испания
Испания Андалусия Казино и ресторан Предложение для инве…
€42,41 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Гуардамар, Испания
138 м²
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе CAMPO. Общая площадь 138.00 м2, комме…
€90,411
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
33 м²
Gran Plaza Garaje в "Золотой миле" Аликанте Мезонаве, здание также доступно Poeta Vila Blanco
€60,296
Рекомендовать
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Referencia: 283. В наличии легализованные участки земли на продажу, полностью урбанизирован…
€80,395
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
393 м²
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
€428,485
Рекомендовать
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
180 м²
Коммерческое помещение на первом этаже в районе Эшампле города Барселона. Помещение р…
€395,421
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
25 м²
Коммерческое помещение в районе Борн города Барселона. Туристическая улица с большой …
€1,08 млн
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером
Испания, Испания
72 м²
€100,000
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
101 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в прибыльности, расположенные…
€230,130
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
1 103 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра города Барселона. Расположен в одном …
€4,90 млн
Рекомендовать
Типы недвижимости в Алаканти
отели
офисы
склады
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL