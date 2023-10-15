Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Алаканти

Коммерческая недвижимость с видом на горы в Алаканти, Испания

Аликанте
135
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Доходный дом в Orihuela, Испания
Доходный дом
Orihuela, Испания
Площадь 650 м²
Испания Коста Бланка   Доходный дом в Аликанте   Небольшое з…
€1,13 млн
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 326 м²
Объект по сниженной цене. Старая цена 1 250 000 евро. Коммерческое помещение в районе…
€894,405
Коммерческая в Андалусия, Испания
Коммерческая
Андалусия, Испания
Испания Андалусия   Казино и ресторан   Предложение для инве…
€42,41 млн
Коммерческая в Гуардамар, Испания
Коммерческая
Гуардамар, Испания
Площадь 138 м²
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе CAMPO. Общая площадь 138.00 м2, комме…
€90,411
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 33 м²
Gran Plaza Garaje в "Золотой миле" Аликанте Мезонаве, здание также доступно Poeta Vila Blanco
€60,296
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Referencia: 283. В наличии легализованные участки земли на продажу, полностью урбанизирован…
€80,395
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Площадь 393 м²
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
€428,485
Коммерческая с подвалом в Барселона, Испания
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 180 м²
Коммерческое помещение на первом этаже в районе Эшампле города Барселона. Помещение р…
€395,421
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 25 м²
Коммерческое помещение в районе Борн города Барселона. Туристическая улица с большой …
€1,08 млн
Коммерческая с кондиционером в Испания, Испания
Коммерческая с кондиционером
Испания, Испания
Площадь 72 м²
€100,000
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в прибыльности, расположенные…
€230,130
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 1 103 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра города Барселона. Расположен в одном …
€4,90 млн

Типы недвижимости в Алаканти

отели
офисы
склады
Realting.com
Перейти