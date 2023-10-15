Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Алаканти
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость с видом на горы в Алаканти, Испания

коммерческая недвижимость
140
отели
3
офисы
13
склады
9
Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с лифтом в Коста-дель-Маресме, Испания
Отель с лифтом
Коста-дель-Маресме, Испания
Площадь 2 732 м²
Отель 3 звезды в 200 метрах от моря в городе Канет де Мар на побережье Коста Маресме.…
€5,01 млн
Коммерческая с мебелью, с террасой, с водоснабжением в Испания, Испания
Коммерческая с мебелью, с террасой, с водоснабжением
Испания, Испания
Площадь 400 м²
€365,000
Коммерческая с кредитом / ипотекой в Коста-Бланка, Испания
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Коста-Бланка, Испания
Площадь 2 430 м²
Супермаркет Consum занимает площадь 2430 м.кв. и находится на 1м этаже отдельно стоящ…
€2,54 млн
Отель 75 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Барселонес, Испания
Отель 75 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Барселонес, Испания
Комнаты 75
На продажу предлагается шикарный отель расположенный в Барселоне, Испания. Отель находит…
€35,70 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Площадь 905 м²
Испания Коста Дорада   Дом-миниотель   Большой дом с рестора…
€1,77 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Провинция Аликанте, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Провинция Аликанте, Испания
Прекрасный отель в Альтее, Аликанте, Испания. Отель расположен в живописном месте с панорамн…
€2,64 млн
Отель в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Продается бутик 3-звездочного отеля в центре Мадрида. Он устраивает двухместные из 40 номеро…
€7,13 млн
Коммерческая 1 спальня в хорошем состоянии, с цокольным этажом, рядом с магазинами в Эльче, Испания
Коммерческая 1 спальня в хорошем состоянии, с цокольным этажом, рядом с магазинами
Эльче, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Коммерческие помещения в Эльче, в Альтабихе, с видом на восток, идеально подходят для любого…
€113,129
Отель с парковкой, с кондиционером, с Lift в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с Lift
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 260 м²
ОписаниеПродажа Отеля 2* в самом центре Барселоны: 2,7 млн.€, 7,5% рентабельности!!!Состоит …
€2,75 млн
Коммерческая в Mutxamel, Испания
Коммерческая
Mutxamel, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 0.00 м2, участо…
€150,685
Отель с лифтом в Барселона, Испания
Отель с лифтом
Барселона, Испания
Площадь 261 м²
Хостел в районе Сантс Монжуик, в пешей доступности от железнодорожной станции Сантс. …
€1,27 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель 3* в 5 мин от набережной Отель в…
€2,36 млн
Realting.com
Перейти