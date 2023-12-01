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Коммерческая недвижимость в Хаэн, Испания

2 объекта найдено
Коммерческая в Los Villares, Испания
Коммерческая
Los Villares, Испания
Земля 380 га (3 800 000 м²).  Из которых 70 га (700 000 м²) уже занимают оливковые план…
€4,70 млн
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Коммерческая 1 спальня в Baeza, Испания
Коммерческая 1 спальня
Baeza, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 500 м²
Оливковая ферма и завод по производству оливкового масла в Испании!  * Местонахождение:…
€5,00 млн
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